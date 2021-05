Giro: svolti 592 test, nessun caso di positività al Covid

ROMA, 25 MAG - Non vi sono casi di positività al Covid-19 nella carovana del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi ha osservato il secondo e ultimo giorno di riposo. La Rcs Sport, la società che organizza la corsa rosa, fa sapere che, "in conformità con il protocollo sanitario del Giro d'Italia, sviluppato in accordo con le 'regole per l'organizzazione e la partecipazione a eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di Coronavirus' dell'Uci, e in linea con le misure di contenimento dettate dal ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR ieri sera". Gli organizzatori comunicano che "sono stati effettuati 592 test e che nessun corridore è risultato positivo al Covid-19" e "nessun membro dello staff delle 23 squadre iscritte è risultato positivo" al virus. (ANSA).