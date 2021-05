Europei: ct inglese fa prima selezione convocati, sono 33

ROMA, 25 MAG - Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha diffuso un elenco di 33 nomi dai quali sceglierà i 26 convocati per i campionati Europei. Molti giocatori inglesi sono ancora impegnati con le rispettive squadre nelle finali europee, e il tecnico ha preferito aspettare prima di prendere decisioni definitive. La lista finale dei convocati sarà diramata l'1 giugno. In questo primo elenco di giocatori ci sono anche alcuni casi da valutare fino all'ultimo giorno utile, come quello di Harry Maguire, difensore centrale dei Red Devils, che si è infortunato a una caviglia il 9 maggio scorso. Kalvin Phillips, centrocampista del Leeds che ha giocato 7 delle ultime 10 partite della Nazionale ma è stato colpito alla spalla destra domenica, nell'ultima giornata di Premier League. Provvisoriamente incluso in lista anche il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, che non gioca da febbraio. La lista provvisoria di 33 convocati - Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United) - Difensori: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton) - Centrocampisti: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), James Ward-Prowse (Southampton) - Attaccanti: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa). (ANSA).