Vela: presentata la stagione dello Yacht Club Costa Smeralda

ROMA, 25 MAG - E' stata presentata via web la stagione 2021 dello Yacht Club Costa Smeralda, inaugurata dalla Loro Piana Superyacht Regatta (1-5 giugno). La novità di quest'anno è il debutto dei multiscafi. A oggi sono 14 gli iscritti. Dal 21 al 26 giugno andrà scena la seconda tappa di Swan Sardinia Challenge-Nations League, il circuito che il cantiere finlandese dedica alle classi monotipo: Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 50 e ClubSwan 36. La prima metà del mese di luglio sarà dedicata alla Persico 69F Cup, nella quale gareggia anche Young Azzurra. Dal 5 al 10 toccherà al Gp 2.1, dal 12 al 17 luglio sarà la volta del Gp 2.2. Il mese di luglio proseguirà (23-2) con la Coppa Europa Smeralda 888. Ad agosto è previsto - a bordo dei J/70 - il Campionato sociale (7 e 8), preceduto nel week-end da un warm-up di allenamento sui J/70. A fine agosto, lo YCCS offre il supporto agli organizzatori della regata Palermo-Montecarlo. Dal 5 all'11 settembre è in programma una delle sfide per le quali lo YCCS è conosciuto a livello mondiale: la Maxi Yacht Rolex Cup, giunta alla 31/a edizione, con una flotta di yacht di lunghezza superiore ai 60 piedi. A fine settembre (24-26), l'Invitational Smeralda 888 farà tornare in scena l'elegante monotipo disegnato da Frers. La stagione si concluderà con la Sailing Champions League: dal 7 al 10 ottobre si affronteranno sui monotipi J/70 della flotta dello YCCS le migliori squadre internazionali di club, per definire il vincitore assoluto europeo 2021. A partire da quest'anno, in continuazione alla promozione della sostenibilità ambientale, le regate dello YCCS aderiranno al progetto RECO, ideato dal velista Alberto Leghissa e promosso da One Ocean Foundation, che prevede la nomina di un responsabile ecologico di bordo, il cui compito sarà di far rispettare un preciso decalogo di norme all'interno del team. Nella conferenza stampa è stato presentato, infine, il programma Young Azzurra, nato per partecipare alla Youth America's Cup di Auckland, poi annullata. (ANSA).