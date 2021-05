Europei: Rep. Ceca convoca 25 giocatori, sub judice Kudela

(ANSA-afp) - ROMA, 25 MAG - Il ct della Nazionale di calcio della Rep. Ceca, Jaroslav Silhavy ha diramato l'elenco dei convocati per i prossimi campionati europei. Si tratta di 25 giocatori, mentre il nome del 26mo è ancora in sospeso. Il posto sarebbe del difensore Ondrej Kudela che gioca nello Slavia Praga, ma la sua possibilità di partecipazione al torneo è legata al procedimento disciplinare in corso nei suoi confronti, con l'accusa di razzismo, che la Uefa esaminerà mercoledì. Kudela il mese scorso si è preso ben 10 giornate di squalifica dai tornei internazionali per presunti insulti razzisti contro il centrocampista dei Glasgow Rangers Glen Kamara, in occasione di una partita di Europa league. In caso di conferma della squalifica, il ct Silhavy dovrà indicare il sostituto, di cui però non è stato fatto il nome. I cechi, qualificati per la settima volta agli Europei, affronteranno Scozia e Croazia a Glasgow e l'Inghilterra a Wembley nel Gruppo D. Il raduno della squadra è previsto il 30 maggio e il giorno dopo partiranno per un ritiro in Italia, dove disputeranno due amichevoli contro Italia (4 giugno, Bologna) e Albania (8 giugno, Praga). L'ex Cecoslovacchia ha vinto gli Europei nel 1976, mentre la Repubblica Ceca, che si è separata dalla Slovacchia nel 1993, è stata finalista nel 1996 e terza nel 2004. I convocati della Rep. Ceca:. - Portieri: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Bremen / GER), Tomas Vaclik (Siviglia / ESP) - Difensori: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Pilsen), Ondrej Celustka ( Sparta Prague), Vladimir Coufal (West Ham / ENG), Pavel Kaderabek (Hoffenheim / GER), Tomas Kalas (Bristol / ENG), Ales Mateju (Brescia / ITA), David Zima (Slavia Prague) - Centrocampisti: Antonin Barak (Verona / ITA), Vladimir Darida (Hertha / GER), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria / ITA), Alex Kral (Spartak Mosca / RUS), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham / ENG), Petr Sevcik (Slavia Prague) - Attaccanti: Michael Krmencik (PAOK / GRE), Tomas Pekhart (Legia Warsaw / POL), Patrik Schick (Leverkusen / GER), Matej vydra (ANSA-afp).