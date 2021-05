Sport: Pancalli, 'paralimpici in gruppi militari dal 2022'

ROMA, 25 MAG - "Anche se l'entrata in vigore della Riforma dello sport è slittata al 2024, la norma degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari entrerà in vigore comunque dal gennaio del 2022. Quella è una svolta epocale". Lo ha confermato il presidente del Cip Luca Pancalli in conferenza stampa seguita alla sua rielezione. (ANSA).