Sport: Pancalli, sogno in futuro Coni-Cip stessa casa e logo

ROMA, 25 MAG - "Tra i miei obiettivi c'è la possibilità che un giorno il mondo dello sport italiano si possa riunire con pari dignità. Ma questo obiettivo va costruito piano piano, come stiamo facendo: mi piacerebbe avere una sede in comune, olimpica e paralimpica. Mi piacerebbe che ci fosse anche il logo paralimpico accanto al Coni. Per Olimpiadi e paralimpiadi da disputare in contemporanea, evidentemente ancora non sono maturi i tempi. Ma la storia di olimpismo e paralimpismo non può essere più disgiunta. Ce lo dice anche il Cio, Dobbiamo ancora lavorare e crescere insieme". È il pensiero del presidente del Cip Luca Pancalli, alla conferenza stampa seguita alla sua rielezione al salone d'Onore del Coni. (ANSA).