Ciclismo: Bernal, in dubbio sua presenza a Tour e Olimpiadi

ROMA, 25 MAG - Non andrà al Tour de France, ma da oggi anche la sua presenza alle Olimpiadi è in discussione. Egan Bernal, il ciclista che sta dominando il Giro d'Italia continua a soffrire di mal di schiena e nel pianificare il suo futuro prossimo ha messo fortemente in dubbio la sua presenza ai Giochi. Il 24enne colombiano che si appresta a far suo il Giro ne ha parlato nel giorno di riposo della corsa rosa, a Canazei "Non sono sicuro di andare a Tokyo. È un punto interrogativo", ha detto il campione, "partirò solo se sarò pienamente competitivo", ha aggiunto Bernal, riferendosi al suo mal di schiena. "Spendo molte energie per il Giro. Non so se andare ai Giochi, con quello che comporta in termini di fatica, penso sia la cosa migliore da fare", ha spiegato il vincitore del Tour de France 2019. "Se la situazione resta così, è troppo rischioso, non ci andrò. Non rifiuto la possibilità ma sarà complicato". Bernal ha escluso di schierarsi alla partenza del Tour il prossimo 26 giugno, "non credo di partecipare, no. E poi la squadra ha un ottima scelta di corridori", ha detto. Quanto al resto della stagione, Bernal non ha preso impegni precisi: "Preferisco finire il Giro. Vedremo come si riprenderà il mio fisico e poi prenderò una decisione. Potrei fare la Vuelta". (ANSA).