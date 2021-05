Pancalli "2 portabandiera a Paralimpiadi, ma mancherà Zanardi"

ROMA, 25 MAG - "Le aspirazioni per le paralimpiadi di Tokyo sono molto alte, lo erano prima della pandemia e non sono cambiate. I risultati del nuoto sono sotto gli occhi di tutti, ma non è solo il nuoto. Il grande rammarico è su Alex (Zanardi ndr), se ne sentirà sicuramente la mancanza. Se ho pensato al portabandiera? Saranno due, ma li annunceremo prossimamente". Lo ha detto il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, alla conferenza stampa seguita alla sua rielezione per il prossimo quadriennio. (ANSA).