Moto: Miller in Ducati anche nel 2022

ROMA, 25 MAG - Jack Miller correrà con la Ducati anche nel 2022- Lo ha annunciato la scuderia di Borgo Panigale. "Dotato di un grande talento e di una forte determinazione - si legge nella nota della Ducati - Miller, che ha debuttato quest'anno come pilota ufficiale dopo tre stagioni con il Pramac Racing Team, ha saputo superare brillantemente un inizio di stagione difficile centrando due fantastiche vittorie consecutive: la prima a Jerez de la Frontera e la più recente nell'ultimo GP di Francia. "Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un'altra stagione - le parole di Miller - Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno! Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!". "Siamo molto contenti di poter annunciare che saremo insieme a Miller anche nel 2022 le parole di Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse - In questa prima parte della stagione Jack ha messo in mostra il suo grande talento, la sua professionalità e la sua forte determinazione, riuscendo a centrare due vittorie molto importanti, in condizioni diverse, dopo un inizio di stagione complicato. È sicuramente uno dei piloti che riescono ad interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, sfruttando il suo potenziale al massimo in qualsiasi condizione, come dimostra il recente successo conquistato a Le Mans. Il nostro obiettivo rimane come sempre il titolo mondiale, e crediamo che con Jack e Pecco potremo essere tra i protagonisti della lotta iridata anche nel 2022". (ANSA).