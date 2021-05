Elezioni Cip: Cozzoli, "Inclusione vostra miglior medaglia"

ROMA, 25 MAG - "Quanto fatto da Pancalli in questi ultimi anni ha un valore profondo. Per Sport e Salute, che promuove lo sport per tutti e di tutti, l'inclusione e l'integrazione è la medaglia più brillante e che tutti voi avete vinto". Così il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, in occasione del suo intervento all'assemblea elettiva del Comitato italiano paralimpico. "Il Cip in questi anni non si è mai fermato di fronte ad alcun ostacolo per annullare qualsiasi tipo di distanza. In questi giorni Sport e Salute ha stanziato fondi per gli atleti con disabilità e tante persone ne beneficeranno, tra l'altro so che saranno garantite altre risorse ancora", ha proseguito. (ANSA).