Sport: Vezzali, 'Dopo palestre fiduciosa riapertura piscine'

ROMA, 25 MAG - "Sono stati mesi molto impegnativi però stiamo rivedendo la luce in fondo al tunnel. Ieri è stata una giornata importante perché hanno riaperto le palestre al chiuso, il decreto Sostegni-bis speriamo venga pubblicato in Gazzetta quanto prima per comunicare tutte le misure relative allo sport che sono importanti e che riguardano sia i collaboratori sportivi, che le Asd e Ssd che sono state chiuse in questo periodo". Così il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, a margine dell'assemblea elettiva del Comitato italiano paralimpico in corso al Salone d'Onore del Coni. Quanto alle difficoltà per la ripartenza delle piscine al chiuso, Vezzali ha aggiunto: "Mi auguro quanto prima che questa situazione possa essere risolta e sono fiduciosa a riguardo". (ANSA).