Elezioni Cip: Vezzali,governo vicino a movimento Paralimpico

ROMA, 25 MAG - "Il governo è vicino al movimento paralimpico, che in questi ultimi anni ha impresso un grande cambiamento culturale. Abbiamo bisogno di tante Bebe Vio e tanti Alex Zanardi che ci diano l'esempio in un momento in cui abbiamo bisogno di far ripartire il mondo dello sport". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, intervenuta stamane al Salone d'Onore del Coni in occasione dell'assemblea elettiva del Comitato italiano paralimpico. Vezzali ha anche aggiunto che "uno degli obiettivi deve essere quello dell'abbattimento di tutte le barriere architettoniche per consentire a tutti di praticare lo sport nelle scuole". (ANSA).