Basket: playoff Nba; Bucks travolgono Miami e vanno sul 2-0

ROMA, 25 MAG - Due sole partite si sono giocate questa notte nell'ambito dei playoff in Nba. Nella prima dominio assoluto dei Bucks su Miami. La formazione di Milwaukee ha vinto anche gara -2, con il punteggio di 132-98. Numeri che non lasciano spazio a troppi commenti. Mattatore della gara il fuoriclasse greco Gianni Antetokounmpo, autore di 31 punti e 13 rimbalzi. Situazione ancora di equilibrio invece nell'altra sfida di playoff, che oppone Denver e Portland. Gara -2 è finita 128-109 per i Nuggets e ora la situazione dopo le prime due partite della serie è di perfetta parità, 1-1. In grande evidenza Nikola Jokic, che ha trascinato i suoi alla vittoria, firmando 38 punti. In campo avverso non sono serviti i 42 punti e 10 assist di Damian Lillard, in assoluto il migliore in campo. (ANSA).