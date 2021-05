Napoli: de Magistris, squadra mai in campo ieri

NAPOLI, 24 MAG - ''La squadra ieri non ha proprio giocato. Le partite si possono anche non vincere ma te la devi giocare. La squadra ieri non c'era proprio''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a 'Un Giorno da pecora' su Radio1 commentando il pareggio col Verona che è costato agli azzurri l'accesso alla Champions. Alla domanda di chi sia stata la colpa, il sindaco ha risposto: ''Quando è così la colpa è di tutti: della squadra e dell'allenatore. E' stata una grande delusione perché ero certo che il Napoli avrebbe vinto''. E rispetto alla decisione del presidente De Laurentis di non proseguire il rapporto con Gattuso, de Magistris ha detto: ''Il risultato di ieri è pesante e se lo carica anche l'allenatore, ma secondo me lo avrebbe mandato via comunque. Gattuso è una brava persona, ha grinta ma purtroppo ieri è andata male''. (ANSA).