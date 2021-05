Il Lilla è campione di Francia, il PSG questa volta è secondo

ROMA, 23 MAG - Il Lilla è campione di Francia. La squadra allenata da Christophe Galtier è riuscita a interrompere l'egemonia del Paris Saint-Germain, battendo per 2-1 in trasferta l'Angers che già nel primo tempo era sotto di due reti (David al 10' e Buraq Yilmaz al 46'). Inutile la vittoria del PSG per 2-0 sul campo del Brest, grazie ai gol di Mbappé e all'autogol di Faivre. Il Lilla in classifica è salito a quota 83 punti, i parigini di Mauricio Pochettino a 82. Il Monaco è riuscito a qualificarsi per i preliminari della Champions League, piazzandosi al terzo posto della classifica della Ligue 1, mentre Lione e Marsiglia accedono alla fase a gironi dell'Europa League. Conference League per il Rennes. Nei bassifondi della classifica, dopo le retrocessioni dirette di Nimes e Dijon, il Nantes ha guadagnato l'accesso agli spareggi, mentre lo stesso Brest ha guadagnato la salvezza nel massimo campionato francese. (ANSA).