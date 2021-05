Pirlo "mi vedo ancora alla Juve. Parlerò con società"

BOLOGNA, 23 MAG - "Io mi vedo al 100% sulla panchina della Juventus, ma non sono io che decido. Ora ci godiamo il risultato ottenuto, nei prossimi giorni parlerò con la società". Così l'allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ai microfoni di Dazn. "Abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto paura, ma in questo finale abbiamo capito in che direzione dovevamo spingere e abbiamo chiuso con Coppa Italia e qualificazione Champions. E' successo di tutto, è stato un anno complicato ma mi è servito per crescere e migliorare". (ANSA).