Serie A: risultati

ROMA, 23 MAG - Milan e Juve vincono e si qualificano per la Champions, come Inter e Atalanta. Il Napoli e la Lazio vanno in Europa League, la Roma in Conference League. I risultati dell'ultima giornata: Atalanta-Milan 0-2, Bologna-Juventus 1-4, Cagliari-Genoa 0-1 (giocata ieri), Crotone-Fiorentina 0-0 (giocata ieri), Inter-Udinese 5-1, Napoli-Verona 1-1, Sassuolo-Lazio 2-0, Sampdoria-Parma 3-0 (giocata ieri), Spezia-Roma 2-2, Torino-Benevento 1-1. (ANSA).