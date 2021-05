++ F1: Sainz,Ferrari può essere orgoglioso della sua macchina ++

ROMA, 23 MAG - "E' un bel risultato, se me l'avessero detto prima avrei sicuramente accettato". Carlos Sainz è raggiante dopo il secondo posto al gp di Monaco. Non nega un piccolo rimpianto, per il crash del suo compagno, Leclerc nelle qualifiche che gli ha impedito di fare il suo secondo tentativo a caccia della pole. "Non ho potuto fare l'ultimo giro di qualifica - dice a Sky - forse il sapore oggi non è così buono.... Ma poi quando ci ripenserò sarò molto contento. La Ferrari può essere orgogliosa della sua macchina". Sainz ammette di aver sentito "tutta la responsabilità della squadra sulle spalle: penso che abbiamo meritato questo podio". (ANSA).