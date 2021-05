Inter-Udinese; Sensi si infortuna, Europei a rischio

MILANO, 23 MAG - Europei a rischio per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter è stato sostituito al 39' del primo tempo della sfida contro l'Udinese a causa di un risentimento muscolare all'adduttore destro, come spiega il club. Un problema che mette a rischio la presenza di Sensi agli Europei: il centrocampista nerazzurro è tra i 33 convocati del ct, Roberto Mancini, per l'amichevole contro San Marino, ultima sfida dell'Italia prima dell'ufficializzazione dei 26 convocati per Euro 2020. (ANSA).