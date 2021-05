Calcio: Inter; Marotta, futuro Conte? Io sempre ottimista

MILANO, 23 MAG - "Il futuro di Conte? Io sono sempre ottimista, oggi vogliamo gustare questa giornata straordinaria. Poi da domani ci immergeremo nella nuova stagione cercando di fare gli interessi dell'Inter ma anche nel rispetto di tutti i professionisti che lavorano. Tanto ottimismo". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida con l'Udinese. "Sensazioni dopo lo scudetto? È una sensazione agrodolce, perché festeggiare è bellissimo ma purtroppo possiamo farlo parzialmente perché tanti tifosi sono fuori e non possono condividere con noi il fatto di alzare la coppa, ci dispiace - ha proseguito -. Ogni vittoria è un momento di grande gioia, vincere con l'Inter in questo ciclo storico è indimenticabile: è frutto del sacrificio e di cultura del lavoro da parte di tutti, ha un valore smisurato. Porto il tricolore con orgoglio: essere campioni non è banale ma essere i più bravi in Italia", ha concluso Marotta. (ANSA).