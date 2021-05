Basket: Nba; al via playoff, bene Bucks Nets e Portland

ROMA, 23 MAG - Si sono giocate quattro partite nel primo turno dei playoff Nba 2021. Sono partiti bene i Bucks, Brooklyn, Portland e Dallas, vincitori rispettivamente ai danni di Miami, Boston, Denver e Clippers, e non sono mancate le sorprese. Successo di misura di Milwaukee su Miami per 109-107 al supplementare. I Bucks partivano favoritissimi ma non sono riusciti a prendere il largo, complice anche una serata modesta del fuoriclasse greco Gianni Antetokounmpo, che ha firmato 26 punti e ben 18 rimbalzi, ma anche fatto tanti errori dai tiri liberi. Successo atteso quello dei Net su Boston, è finita 104-93 con Kevin Durant in evidenza, per lui un personale di 32 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Kyrie Irving e James Harden, autori entrambi di 29 punti. Del tutto inatteso invece il ko casalingo dei Clippers, superati dai Mavericks di Dallas per 113-103, grazie anche ai 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di Luka Doncic. Colpo esterno anche di Portland in casa di Denver, è finita 123-109 per i Trail Blazers trascinati da un Damian Lillard in gran serata, autore di 34 punti e 13 assist. (ANSA).