Su Kane non solo il City, c'è anche il Chelsea

ROMA, 22 MAG - Harry Kane sembra proprio destinato a lasciare Londra e il Tottenham al termine della stagione. Il centravanti degli 'Spurs' e della Nazionale inglese vorrebbe prendersi qualche soddisfazione in carriera, magari alzare al cielo trofei, continuare a segnare, ma per vincere. Sulle sue tracce ci sono diversi club, oltre al Manchester City di Josep Guardiola, che punta a sostituire l'argentino Sergio Aguero, in scadenza di contratto e sul piede di partenza. Secondo quanto riferito da ESPN, su Kane ci sarebbe anche il Chelsea del tedesco Thomas Tuchel, come i 'citizens' finalista della Champions League. I 'Blues' sarebbero disposti a mettere sul piatto della bilancia i cartellini di Tammy Abraham e del portiere basco Kepa Arrizabalaga. (ANSA).