Leclerc 'felice per pole ma peccato chiudere a muro'

ROMA, 22 MAG - "E' un peccato chiudere a muro, non c'è la stessa sensazione di gioia per questa pole ma sono comunque felice". Così Charles Leclerc a caldo dopo aver fatto con la Ferrari il migliore tempo nelle qualifiche del Gp di Monaco, concluse però con un incidente contro le barriere. "E' stata una pole molto difficile - ha proseguito Leclerc - anche perchè ero abbastanza emozionato ma nella Q3 sono riuscito a stare concentrato e abbiamo fatto una grossa sorpresa per tutti. La giornata importante però arriva domani, quando si fanno i punti, ma non dico niente, anche perchè qui di solito sono molto sfortunato". Il monegasco ha espresso qualche timore per i danni che la Sf90 ha subito nello schianto, specie per quanto riguarda il cambio: "Sono un po' preoccupato, dobbiamo aspettare. Poi vediamo domani come va". (ANSA).