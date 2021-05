F1: a Monaco pole Ferrari, Leclerc davanti a tutti

ROMA, 22 MAG - Pole position Ferrari al gran premio di Monaco. Charles Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche e con il tempo di 1'10''346 ha conquistato il diritto a partire in prima fila nella corsa di casa, pur chiudendo la Q3 a muro con danni alla vettura. Al suo fianco partirà domani Max Verstappen con la Red Bull. In seconda fila Valtteri Bottas e l'altro ferrarista Carlos Sainz. Soltanto settimo tempo sul giro e quarta fila in griglia per il campione del mondo Lewis Hamilton, preceduto da Lando Norris e Pierre Gasly. Al fianco del britannico della Mercedes ci sarà Sebastian Vettel. Buona prova anche di Antonio Giovinazzi, per lui il via sarà dalla quinta fila insieme con Sergio Perez. (ANSA).