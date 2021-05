Pioli: "Rebic? Problema al polpaccio, più no che si"

MILANO, 22 MAG - "Rebic ad oggi è più no che si. Ha un problema muscolare al polpaccio, anche oggi non ha svolto tutto l'allenamento. Vediamo domani. Gli altri stanno bene, sono in buone condizioni": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ultima sfida di campionato e gara decisiva per la qualificazione in Champions League. "Gli infortuni - spiega Pioli - hanno sicuramente inciso nella stagione. Abbiamo avuto comparti interi non a disposizione. Abbiamo fatto partite anche con sei, sette, otto assenze che ci hanno impedito di fare rotazione. Rientrerà tra le cose da valutare anche per la prossima stagione". (ANSA).