Calcio: Pirlo, "senza Buffon si perde un monumento"

TORINO, 22 MAG - "Tutto il movimento calcistico italiano, se Gigi non rimarrà qui o andrà all'estero, perde un monumento del calcio per ciò che è dentro e fuori dal campo: sono stato con lui da quando abbiamo 15 anni, siamo cresciuti e abbiamo fatto un percorso insieme": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, su Buffon, che ha dato l'addio al club. "E' ammirevole vederlo tutti i giorni con voglia di ragazzino, dispiace non vederlo più sul campo della Juve" aggiunge l'allenatore sul portiere. (ANSA).