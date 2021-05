Roma: visita ok in Austria per Zaniolo, 'si riparte'

ROMA, 22 MAG - Nicolò Zaniolo può voltare pagina. Questa mattina alle 8.30 è volato in Austria per la visita dal professor Fink al ginocchio operato lo scorso settembre e la risposta è quella che la Roma e il calciatore si aspettavano: via libera per tornare in campo. Il giocatore potrebbe farlo già nelle prossime partite della Primavera prima dell'inizio dei playoff, nel frattempo lavorerà tutto giugno per farsi trovare al top da Mourinho. "Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti" è il commento di Zaniolo sui social. (ANSA).