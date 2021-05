Calcio: Inter a tifosi, festa rispettando norme anti-Covid

MILANO, 22 MAG - L'Inter "rinnova l'invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid", verso la sfida di domani contro con l'Udinese e della festa scudetto in programma. "Comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento - prosegue il club in una nota -, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale". "Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello scudetto, il Club sta inoltre valutando l'opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell'attività saranno comunicati successivamente", conclude la società nerazzurra. (ANSA).