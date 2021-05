Calcio: Fonseca; con Dzeko tutto risolto, Roma non era rotta

ROMA, 22 MAG - "Siamo arrivati in semifinale di Europa League, questa è la dimostrazione che la squadra non si era rotta", così Paulo Fonseca nella sua ultima conferenza stampa prima della sfida con lo Spezia, rispondendo a chi chiedeva se la squadra avesse risentito dell'eliminazione dalla Coppa Italia e della sconfitta all'andata nel derby. Poi ha parlato di Dzeko: "Avergli tolto la fascia da capitano non lo ha demotivato. La prova è l'ultima partita con la Lazio, nelle grandi squadre queste cose succedono e ora è tutto risolto". Il tecnico portoghese tira anche un bilancio dei suoi due anni nella Capitale e di cosa lascia alla Roma: "Penso che la società debba avere sempre equilibrio, non bisogna fare drammi quando si perde. E' vero che c'è grande pressione qui, ma è importante lasciare questo. Penso di aver migliorato questo equilibrio". Infine sulla gara di domani: "I giocatori sono motivati e consapevoli che è importante per andare in Europa il prossimo anno". (ANSA).