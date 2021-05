Basket: Nba; Warriors ko in casa, Memphis ai playoff

ROMA, 22 MAG - Si è completata con i Memphis Grizzlies la griglia delle formazioni che parteciperanno ai playoff Nba 2021. Nella notte infatti la formazione di Ja Morant ha battuto al supplementare in trasferta i Golden State Warriors, con il punteggio di 117-112. I play in si sono conclusi dunque con una sorpresa, finora le squadre di casa avevano sempre avuto la meglio. Ma stavolta non è stata così e la squadra più giovane della Nba ha piegato i Warriors nonostante la solita grande prestazione di Steph Curry, che ha firmato 39 punti. Fra i Grizzlies il migliore è stato Morant, con 35 punti. La formazione di Memphis affronterà al primo turno dei playoff Utah Jazz. Mentre per i Golden State Warriors la stagione finisce qui. (ANSA).