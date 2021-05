Playoff di Serie B: Lecce-Venezia 1-1

ROMA, 20 MAG - Lecce e Venezia 1-1 nel ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B disputato sul terreno dello stadio Ettore Giardiniero di via del Mare a Lecce. I gol: nel primo tempo Aramu su rigore per gli ospiti al 48'; nel secondo tempo Pettinari per i padroni di casa. Mancosu, sempre per i salentini, ha sbagliato un calcio di rigore al 35' della ripresa. All'andata, lunedì scorso, i veneti si erano imposti per 1-0, dunque accedono alla finale e adesso aspettano di conoscere l'avversario fra Monza e Cittadella che, questa sera, giocano la partita di ritorno. (ANSA).