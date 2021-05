Accordo Figc-Ospedale Bambino Gesù per nuovo centro cure

ROMA, 20 MAG - La Federcalcio sosterrà l'ospedale pediatrico Bambino Gesù nelle attività di raccolta fondi per la realizzazione del nuovo Centro Residenziale per Cure Palliative Pediatriche presso la sede di Passoscuro (Roma). Un accordo in tal senso è stato sottoscritto dal presidente della Figc Gabriele Gravina e da quella del Bambino Gesù Mariella Enoc. La nuova struttura garantirà un servizio adeguato di accoglienza per il ricovero temporaneo di pazienti pediatrici (neonati, bambini e adolescenti) affetti da malattie progressive in fase avanzata. "Abbiamo deciso di supportare le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù perché ne condividiamo valori e professionalità, ma soprattutto ne riconosciamo il valore per l'opera che presta verso i più deboli e i più indifesi", ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Credo nei progetti a lunga scadenza, perché solo così si può lasciare un'impronta duratura, realizzando progetti di grande impatto. La nostra è una partnership che trova sempre nuova linfa, nuovi canali di comunicazione e si rinnova in maniera naturale come avviene per la firma su questo protocollo". (ANSA).