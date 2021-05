F1: Monaco; problemi per Leclerc, fuori da prime libere

ROMA, 20 MAG - E' cominciato male per Charles Leclerc il fine settimana del gran premio di Montecarlo di F1. Il pilota della Ferrari infatti ha dovuto interrompere quasi subito la prima sessione di libere per un problema alla trasmissione. Il monegasco ha girato solo per una decina di minuti e poi ha dovuto arrendersi; i meccanici sono già al lavoro per consentirgli di effettuare la seconda sessione di libere prevista nel pomeriggio sul circuito cittadino del Principato di Monaco. (ANSA).