Tennis: Lione; Musetti ai quarti di finale

ROMA, 19 MAG - Il tennista azzurro Lorenzo Musetti ha battuto in tre set lo statunitense Sebastian Korda e si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Lione. Il 19enne di Carrara, n.88 del ranking, ha superato con il punteggio di 6-3 1-6 6-4, in due ore esatte di partita, il 20enne rivale americano, n. 65 della classifica mondiale. Il torneo di Lione, che si disputa sui campi in terra rossa, è un 250 al quale sono iscritti grandi nomi del tennis mondiale, tra i favoriti l'austriaco Dominic Thiem n. 4 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas (n. 5) e poi l'argentino Diego Schwartzman, n.10, e il belga David Goffin, n.13. Oggi in campo anche l'altro giovanissimo talento azzurro, Jannik Sinner (n. 17) contro il russo Arslan Karatsev (n. 25). (ANSA).