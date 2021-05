Euro: nella Germania tornano Mueller e Hummels

BERLINO, 19 MAG - L'allenatore tedesco Joachim Loew ha convocato Thomas Mueller e Mats Hummels per l'Europeo di calcio di quest'estate, due anni dopo averli esclusi dal Mannschaft in seguito al fallimento ai Mondiali 2018. Mueller, attaccante del Bayern di 31 anni, e Hummels, pilastro della difesa del Borussia Dortmund (32), sono stati campioni del mondo nel 2014 in Brasile. Hanno rispettivamente 100 e 70 convocazioni. (ANSA).