Tokyo: Bach, 75% degli atleti già vaccinato

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 MAG - Almeno il 75% dei residenti del villaggio olimpico dei Giochi di Tokyo "è già stato vaccinato o ha pianificato di farlo" prima delle Olimpiadi. Così il presidente del Cio Thomas Bach. "Abbiamo buone ragioni per credere che questo tasso salirà ben oltre l'80%", ha aggiunto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale durante un incontro online con gli organizzatori giapponesi dei Giochi. Il Cio è pronto a fornire ulteriore personale medico per i Giochi, ha detto Bach, poiché molti giapponesi temono che l'evento metterà ulteriore pressione sul sistema sanitario del Paese. "Il Cio ha proposto al Comitato Organizzatore di integrare personale medico aggiuntivo nelle delegazioni dei Comitati Olimpici Nazionali", ha affermato Bach. Questo personale aggiuntivo "sosterrà le operazioni mediche e la rigorosa attuazione delle misure anti-Covid nel Villaggio Olimpico e nelle sedi olimpiche", ha continuato. Bach non ha fornito dettagli su quante persone potrebbero essere coinvolte. Gli organizzatori accetteranno questa offerta, ha risposto la presidente di Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, aggiungendo che la vaccinazione dei partecipanti "sarebbe di grande aiuto per garantire la sicurezza dei Giochi". Intanto, a poco più di due mesi dall'apertura delle Olimpiadi, Tokyo e altri dipartimenti giapponesi sono ancora in piena emergenza sanitaria. Secondo i sondaggi, la maggior parte dei giapponesi vorrebbe un nuovo rinvio delle Olimpiadi o la loro cancellazione. Il Giappone sta attualmente vivendo una nuova ondata di infezioni da coronavirus e le autorità sono fortemente criticate per la lentezza della campagna di vaccinazione nazionale. Ma gli organizzatori dei Giochi affermano che misure rigorose, tra cui l'istituzione di una "bolla" sanitaria, controlli regolari e il divieto di spettatori provenienti dall'estero emanato a fine marzo, garantiranno la sicurezza della manifestazione. (ANSA-AFP).