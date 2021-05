Basket: Nba; Boston ai playoff, Hornets eliminati

ROMA, 19 MAG - I Celtics si sono qualificati per i playoff Nba 2021, gli Hornets invece hanno concluso la loro stagione. Durante il primo turno dei play in che si è disputato questa notte, e ha interessato le squadre della Eastern Conference, la formazione di Boston ha infatti battuto i Wizards con il punteggio di 118-100 ed ha conquistato la settima posizione definitiva in classifica, e quindi utile per giocare i playoff. Gli Hornets invece sono stati largamente battuti dagli Indiana Pacers per 144-117, e quindi dicono addio al campionato. L'ultimo posto per i playoff se lo disputeranno dunque i Washington Wizards e i Pacers. Nelle due partite di questa notte va segnalata la grande prestazione di Jayson Tatum con i Celtics, che ha firmato ben 50 punti, seguito da Kemba Walker con 29. Sull'altro fronte gara meno brillante del solito per Bradley Beal e Russell Westbrook, il re delle triple doppie: il primo ha fermato il suo score a 22 punti, e il secondo ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi. Ai playoff i Boston Celtcis dovranno vedersela con i Brooklyn Nets, squadra seconda classificata nella Eastern Conference. Alla vincente fra Wizards e Indiana toccherà invece la sfida con la regina della classifica, cioè Philadelphia. (ANSA).