Calcio: Inzaghi, 'Rinnovo? Presto decideremo, c'è stima'

ROMA, 18 MAG - "Ero solo concentrato su quello che dovevamo fare oggi, la settimana prossima ci vedremo con la società e faremo le nostre valutazioni. Con Igli (il ds Tare) abbiamo un rapporto che è quasi una fratellanza, ho un ottimo rapporto sia con lui che con il presidente. C'è grandissima stima. Ieri è stato con noi e nonostante la sconfitta nel derby ha detto parole di grande sostegno, non ci sarà mai un dissidio, in un nessun modo". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, parlando del suo futuro dopo lo 0-0 nel recupero con il Torino. Risultato che ha decretato la salvezza dei granata ai danni del Benevento del fratello Pippo: "Ce la siamo giocata tutta fino alla fine - ha spiegato il tecnico biancoceleste in conferenza stampa - è stato comunque un bello spot per il calcio, contro il Torino che è venuto a non chiedere niente ed a giocarsela contro una squadra già qualificata in Europa". (ANSA).