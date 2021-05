Nasce THF Italia,fondazione umanitaria italiana di taekwondo

ROMA, 18 MAG - La Taekwondo Humanitarian Foundation ha firmato oggi un accordo di cooperazione con la Fondazione Umanitaria Italiana. Le organizzazioni si sono impegnate a lavorare insieme per promuovere attività umanitarie reciproche. L'accordo è stato firmato in una cerimonia online. Le parti si scambieranno idee e si sosterranno a vicenda nella raccolta di fondi per le rispettive iniziative per i rifugiati. La Fondazione contribuirà a rafforzare la presenza della THF in Italia e nell'UE. :"Sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo - ha dichiarato il presidente della federtaekwondo, Angelo Cito -, sia io che il Presidente Choue abbiamo fortemente voluto che l'Italia, dopo la Svizzera, avesse una rappresentanza ufficiale della THF-Taekwondo Humanitarian Foundation in Italia e nell'Unione Europea. Sono molto orgoglioso! Non è stato facile, ma ce l'ho fatta. La decisione di portare THF in Italia è nata dalla volontà di mettere il Taekwondo al servizio delle persone e soprattutto dei bambini in difficoltà. Il Taekwondo è una disciplina meravigliosa che, oltre ad essere uno sport olimpico di cui la FITA è federazione ufficiale, è una disciplina universale e per tutti. Il mio più grande desiderio è quello di promuovere la THF in Italia che avrà come scopo principale l'esplorazione dei valori e dei principi di fratellanza e integrazione del taekwondo al servizio della società. Ringrazio il presidente Choue per aver condiviso questo progetto con me sin dall'inizio". "Siamo lieti di firmare questo accordo di cooperazione con la Fondazione Italiana Taekwondo e rafforzare la presenza della THF in Italia e in tutta l'Unione Europea - le parole del presidente della THF Chungwon Choue -. Il nostro obiettivo è supportare il maggior numero possibile di rifugiati attraverso il Taekwondo, quindi è importante collaborare con partner in grado di fornire conoscenze e reti in mercati e continenti specifici". "Condividiamo molti valori con la fondazione italiana e in passato abbiamo goduto di una stretta collaborazione su progetti. Attraverso questo accordo di cooperazione saremo in grado di rafforzare la nostra partnership e assicurarci di massimizzare la nostra portata per le nostre attività umanitarie". (ANSA).