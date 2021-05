Giudice: nove squalificati in Serie A

ROMA, 18 MAG - Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite valide per la penultima giornata del massimo campionato di calcio, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Dragowski (Fiorentina) e Golemic (Crotone). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Barak (Verona), Dijks e Soriano (Bologna), Kurtic (Parma), Magallan (Crotone), Pezzella (Fiorentina), Thorsby (Sampdoria). (ANSA).