Sport: Vezzali a Sassoli, grazie per Next Generation Eu

ROMA, 18 MAG - La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha ringraziato il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli per il sostegno dato al progetto Next Generation Eu. Lo ha scritto la stessa Vezzali in un post sui social. "Oggi sono a Bruxelles per il Consiglio Ue dei ministri dello sport. Ho cominciato la giornata incontrando il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. A lui ho detto 'grazie' per aver sostenuto la battaglia sul Next Generation Eu. Ha assicurato il supporto del Parlamento per le azioni comuni di rilancio dello sport europeo nell'era post-covid. La giornata continua..." (ANSA).