Europei: Deschamps stila lista Francia, Benzema spera

ROMA, 18 MAG - La Francia campione del mondo prepara la sua lista di 26 convocati per l'Europeo, e Karim Benzema spera - anzi conta - di aver finito il suo esilio calcistico. Nelle prossime ore il ct Didier Deschamps ufficializzerà la lista di giocatori per il torneo itinerante al via dal prossimo 11 giugno, e l'allargamento della lista da 23 a 26 concesso dall'Uefa consente qualche spazio in piu' a tutti i ct. Benzema e' fuori dal giro della nazionale dall'Europeo del 2016, a seguito dello scandalo Valbuena dell'anno prima: il compagno di nazionale denuncio' un ricatto a sfondo sessuale in cui era coinvolto anche Benzema. Nella sua miglior stagione agonistica, il centravanti potrebbe veder finito l'ostracismo nei suoi confronti, scrive oggi l'Equipe. La federcalcio francese ha difeso la scelta di Deschamps, ma ora e' favorevole al rientro (ANSA).