Nuoto: Europei; Italia bronzo 4x100 uomini, oro Russia

ROMA, 17 MAG - Medaglia di bronzo per la staffetta azzurra della 4x100 uomini agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Con il tempo di 3'11''87, gli azzurri Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo sono stati battuti di un soffio dalla Gran Bretagna, che ha conquistato l'argento, mentre la Russia ha vinto l'oro dominando, in 3'10''41. Nella prima frazione, Miressi aveva chiuso al primo posto e col tempo di 47''74 ha siglato il nuovo record italiano sui 100. (ANSA).