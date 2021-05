Europei nuoto: prime finali, quarto Detti nella 400sl

ROMA, 17 MAG - Due quarti e due quinti posti per gli azzurri nelle prime due finali degli Europei di nuoto in corso a Budapest. Nella 400 stile libero uomini, Gabriele Detti ha chiuso al quarto posto, appena fuori dal podio, appena davanti a Marco de Tullio, in una prova dove era dato tra i favoriti. L'oro è andato al russo Martin Malyutin, con il tempo di 3'44''18, l'argento all'austriaco Felix Auboeck e il bronzo al lituano Danas Rapsys. Detti ha chiuso la sua prova in 3'46''07. Stessa sorte per le colleghe Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 400 misti. La 21enne veneta ha chiuso quarta precedendo la coetanea di Livorno. L'oro è andato alla ungherese Katinka Hosszu, campionessa del mondo ed olimpica in carica, con il tempo di 4'34''76. L'argento è andato ex aequo all'altra magiara Viktoria Mihalyvari e alla britannica Aimee Willmott. Buono comunque il tempo della Cusinato, in 4'38″08. (ANSA).