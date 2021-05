U.21: da mercoledì stage per Azzurrini a Tirrenia

ROMA, 17 MAG - Ventuno giocatori sono stati convocati dal tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato, per uno stage di preparazione pre Europeo in programma a Tirrenia da mercoledì prossimo a sabato 22 maggio. Nel gruppo, informa la Figc, ci sono sei volti nuovi: i difensori Emanuele Valeri e Nardir Zortea (Cremonese), i centrocampisti Jacopo Da Riva (Vicenza) e Mattia Viviani (Chievo e gli attaccanti Gianluca Gaetano (Cremonese) e Marco Olivieri (Empoli). Lo stage precederà di qualche giorno l'inizio dell'avventura europea. Lunedì prossimo, 24 maggio, ufficializzerà la lista dei 23 azzurrini che si prepareranno per affrontare il quarto di finale in programma a Lubiana contro il Portogallo lunedì 31 maggio. Elenco dei convocati: Portieri: Carnesecchi (Cremonese), Cerofolini (Reggiana), Plizzari (Reggina), Russo (Entella). Difensori: Bellanova (Pescara), Beruatto (Vicenza), Casale (Empoli), Delprato (Reggina), Okoli, Ranieri e Sala (Spal), Valeri e Zortea (Cremonese), Vogliacco (Pordenone). Centrocampisti: Esposito (Spal), Da Riva (Vicenza), Ricci (Empoli), Viviani (Chievo). Attaccanti: Colombo e Gaetano (Cremonese), Olivieri (Empoli). (ANSA).