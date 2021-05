Gravina 'Mancini per l'Italia ha fatto rinunce'

ROMA, 17 MAG - "Mancini ha accettato un contratto dal punto di vista economico nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un impegno all'interno di un club. Ha fatto una scelta spinta dal lavoro di questi anni e rinunciando a gratificazioni di tipo economico. Per questo gli dico grazie a nome di tutti". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul rinnovo del ct fino al 2026. "Con lui ci siamo trovati bene, c'è assoluta affinità - ha aggiunto -. C'è condivisione dei ruoli. Facciamo parte del Club Italia che è un club moderno. A ogni tappa inseriamo sempre qualcosa che dia un valore aggiunto. A me come federazione interessa il percorso che porta alla vittoria. Il successo poi piace a tutti però lo centreremo quando avremo fatto un grande lavoro. E' questo il motivo per il quale abbiamo lavorato su un periodo così lungo con Mancini. Ci siamo presi tutto il tempo possibile". (ANSA).