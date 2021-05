Gravina, rinnovo Mancini investimento sul futuro

ROMA, 17 MAG - "E' un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale dopo aver annunciando il prolungamento del contratto con il ct Roberto Mancini. "Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro", ha sottolineato Gravina. (ANSA).