Euro: la Germania perde Ter Stegen, "mi devo operare"

ROMA, 17 MAG - Marc-Andre ter Stegen, portiere del Barcllona ed eterno secondo di Manuel Neuer nella nazionale tedesca, rinuncia all'Europeo di calcio a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. "Ho deciso con il team medico del mio club di sottopormi a un altro intervento al ginocchio. Mi dispiace perdere l'Euro", ha scritto il portiere 29enne sul suo account Instagram. "Per la prima volta da anni, sosterrò il mio paese da casa, come un tifoso", ha aggiunto. L'operazione è prevista per il 20 maggio a Oslo. Segue un precedente intervento chirurgico nell'agosto 2020, che lo aveva tenuto lontano dai campi fino a novembre. In sua assenza, il posto di portiere numero due dovrebbe andare a Kevin Trapp (Francoforte) o Bernd Leno (Arsenal). (ANSA).