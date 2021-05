Calcio: Atalanta; Toloi, meritiamo la Coppa Italia

BERGAMO, 15 MAG - "Tutti noi e i nostri tifosi meritiamo un trofeo, anche se non possiamo commettere errori come oggi". Rafael Toloi, capitano dell'Atalanta al rientro dopo 2 giornate di stop per la lesione al flessore destro, ai microfoni dell'ufficio stampa nerazzurro parla della vittoria col Genoa e della Coppa Italia da contendere alla Juventus mercoledì prossimo: "Abbiamo una finale e non sarà facile, per noi adesso diventa l'obiettivo più importante della stagione - il commento del difensore italobrasiliano -. E' stata un'altra stagione di altissimo livello conclusa con un altro anno in Champions, un traguardo fantastico: merito di tutti i ragazzi che lavorano e cercano di crescere sempre". Toloi fa ammenda delle distrazioni dei compagni: "Sapevamo che qua non sarebbe stata facile, ma sul 3-0 non si possono fare certi errori - chiude -. Bisogna lavorare per non farne in Coppa Italia, dove chi sbaglia meno vince. Ci sarà da battagliare, ma sono sicuro che arriveremo pronti per fare una grande partita". (ANSA).