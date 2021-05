Calcio: Ibrahimovic; trattamento conservativo di 6 settimane

ROMA, 15 MAG - Trattamento conservativo di sei settimane per Zlatan Ibrahimovic: è l'esito del controllo specialistico del dottor Volker Musahl di Pittsburgh a cui si è sottoposto oggi l'attaccante svedese a Milanello dopo il trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Lo fa sapere il club rossonero. Stagione dunque finita per Ibrahimovic che non potrà dare il suo supporto ai compagni nelle ultime due sfide, contro il Cagliari e l'Atalanta, decisive per la volata Champions. (ANSA).